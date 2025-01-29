Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 51-річний харківʼянин був активістом антиукраїнських Telegram-каналів. З вересня 2023 року він поширював дописи про "мирних жителів Донбасу", яких нібито "знищують нацисти з Києва".

Чоловік також називав Харків російським містом і запевняв, що він чекає на "освобождение". Він писав у соцмережах, що жалкує, що не має можливості голосувати за російського диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили росіянина, який коригував російські удари по українських військових. Відомо, що він прибув в Україні за кілька днів до початку повномасштабної війни нібито до доньки. Проте насправді він шпигував за українськими військовими і наводив на них вогонь. Правоохоронці затримали його, а серед речей чоловіка був російський паспорт.

Також повідомлялося, що жителька Харкова сяде у в'язницю через співпрацю з російським журналістом. З'ясувалось, що через заборонену соцмережу вона передавала росіянину інформацію про мобілізацію та ППО.