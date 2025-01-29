19:21  29 января
Во Львове выпекли круассан весом почти 6 килограммов
19:14  29 января
Дезертир из Харькова организовал незаконный канал выезда в Европу
19:40  29 января
В Финляндии разработали новый беспилотник для Украины
UA | RU
UA | RU
29 января 2025, 20:29

Ждал "освобождения": в Харькове разоблачили фаната РФ, мечтающего голосовать за Путина

29 января 2025, 20:29
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Мужчина распространял в соцсетях антиукраинские сообщения

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным стражей порядка, 51-летний харьковчанин был активистом антиукраинских Telegram-каналов. С сентября 2023 года он распространял сообщения о "мирных жителях Донбасса", которые якобы "уничтожаются нацистами из Киева".

Мужчина также называл Харьков русским городом и уверял, что он ждет "освобождение". Он писал в сожалеющих соцсетях, что не имеет возможности голосовать за российского диктатора Путина.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили россиянина, который корректировал российские удары по украинским военным. Известно, что он прибыл в Украину за несколько дней до начала полномасштабной войны якобы к дочери. Однако на самом деле он шпионил за украинскими военными и наводил на них огонь. Правоохранители задержали его, а среди вещей мужчины был российский паспорт.

Также сообщалось, что жительница Харькова сядет в тюрьму из-за сотрудничества с российским журналистом. Выяснилось, что через запрещенную соцсеть она передавала россиянину информацию о мобилизации и ПВО.

полиция предательство
Обещал вывезти с прифронтовых территорий: аферист из Харькова заработал на желании людей эвакуироваться
29 января 2025, 19:31
В Херсонской области разоблачили бизнесмена, который "разбогател" на восстановленные дома после обстрелов
29 января 2025, 16:46
В Одессе задержали девушек, которые на заказ поджигали автомобили
29 января 2025, 13:59
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
На Днепропетровщине медики за взятку помогали мужчинам получить фиктивную инвалидность
29 января 2025, 21:46
Луна без массовых отключений: в Раде рассказали, как это удалось
29 января 2025, 21:36
В оккупированном Мариуполе жители производят ремонты после так называемого ремонта россиян
29 января 2025, 21:11
В Запорожье мужчина напал на ветерана, который имел боевое ранение
29 января 2025, 20:50
Оккупанты в течение дня более 30 раз обстреляли Никопольский район
29 января 2025, 20:15
В Финляндии разработали новый беспилотник для Украины
29 января 2025, 19:40
На Днепропетровщине мужчину задержали за надругательство над государственным флагом: ему грозит до 3 лет тюрьмы
29 января 2025, 19:40
Обещал вывезти с прифронтовых территорий: аферист из Харькова заработал на желании людей эвакуироваться
29 января 2025, 19:31
Во Львове выпекли круассан весом почти 6 килограммов
29 января 2025, 19:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »