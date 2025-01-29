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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным стражей порядка, 51-летний харьковчанин был активистом антиукраинских Telegram-каналов. С сентября 2023 года он распространял сообщения о "мирных жителях Донбасса", которые якобы "уничтожаются нацистами из Киева".

Мужчина также называл Харьков русским городом и уверял, что он ждет "освобождение". Он писал в сожалеющих соцсетях, что не имеет возможности голосовать за российского диктатора Путина.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили россиянина, который корректировал российские удары по украинским военным. Известно, что он прибыл в Украину за несколько дней до начала полномасштабной войны якобы к дочери. Однако на самом деле он шпионил за украинскими военными и наводил на них огонь. Правоохранители задержали его, а среди вещей мужчины был российский паспорт.

Также сообщалось, что жительница Харькова сядет в тюрьму из-за сотрудничества с российским журналистом. Выяснилось, что через запрещенную соцсеть она передавала россиянину информацию о мобилизации и ПВО.