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29 січня 2025, 18:48

Ґвалтував, бив, погрожував вбити: окупант насильно вивіз жительку Харківщини до Бєлгорода

29 січня 2025, 18:48
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Окупанти вивезли жительку Харківщини в сексуальне рабство і тримали її за ґратами

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Російський окупант змусив 21-річну жительку Харківщини вступити з ним у статеві відносини. Відмова дівчини рашиста не цікавила, і він її зґвалтував. Потім він погрожував дівчині, що вбʼє її родину, і ґвалтував її знову. Окупант домовився з іншими військовими РФ, щоб вони допомогли йому вивести дівчину до Бєлгорода.

У червні 2022 року росіяни зі зброєю вдерлися в дім дівчини та наказали збирати речі, погрожуючи розстріляти її. Окупанти вивезли українку до Росії роти її волі.

Її кривдник утримував її в квартирі в Бєлгороді, де систематично ґвалтував її та бив. Для того щоб вона не втекла, агресор вікна та балкон облаштував залізними ґратами, вхідні двері завжди закривав на замок. Через сексуальне рабство і постійні знущання дівчина навіть мала спроби самогубства.

Українка вирвалась з полону лише після того, як її кривдника затримала військова служба РФ за те, що він ухилявся від проходження служби.

"Повернувшись до Харківщини, дівчина, за допомогою волонтерів, виїхала на підконтрольну українську територію та повідомила про злочини. Наразі фігуранту заочно повідомили про підозру у скоєнні воєнних злочинів. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 12 років", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили чоловіка за зґвалтування 9-річної доньки. Відомо, що він робив це тоді, коли його дружини не було вдома. На суді він своєї провини не визнав. Суд призначив йому 13 років ув'язнення.

Також повідомлялося, що житель Харківщини багато років ґвалтував свою неповнолітню доньку. Відомо, що він ґвалтував прийомну дитину, коли вони лишалися наодинці, і наказував дівчинці мовчати про це. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

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