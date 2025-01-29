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29 января 2025, 18:48

Насиловал, избивал, угрожал убить: оккупант насильно вывез жительницу Харьковщины в Белгород

29 января 2025, 18:48
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Оккупанты вывезли жительницу Харьковщины в сексуальное рабство и держали ее за решеткой

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Российский оккупант заставил 21-летнюю жительницу Харьковщины вступить с ним в половые отношения. Отказ девушки рашиста не интересовал, и он ее изнасиловал. Затем он угрожал девушке, которая убьет ее семью, и насиловал ее снова. Оккупант договорился с другими военными РФ, чтобы они помогли ему вывести девушку в Белгород.

В июне 2022 года россияне с оружием ворвались в дом девушки и приказали собирать вещи, угрожая расстрелять ее. Оккупанты вывезли украинку в Россию роты ее воли.

Ее обидчик удерживал ее в квартире в Белгороде, где систематически насиловал ее и избивал. Для того чтобы она не убежала, агрессор окна и балкон обустроил железной решеткой, входную дверь всегда закрывал на замок. Из-за сексуального рабства и постоянных издевательств у девушки даже были попытки самоубийства.

Украинка вырвалась из плена только после того, как ее обидчика задержала военная служба РФ за то, что он уклонялся от прохождения службы.

"Вернувшись в Харьковскую область, девушка, с помощью волонтеров, выехала на подконтрольную украинскую территорию и сообщила о преступлениях. Сейчас фигуранту заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину за изнасилование 9-летней дочери. Известно, что он это делал тогда, когда его жены не было дома. На суде он своей вины не признал. Суд назначил ему 13 лет заключения.

Также сообщалось, что житель Харьковщины много лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь . Известно, что он изнасиловал приемного ребенка, когда они оставались наедине, и приказывал девочке молчать об этом. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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