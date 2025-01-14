Окупанти вбили жителя Харківщини, який вийшов на вулицю погодувати собаку
Сьогодні вранці, 14 січня, російські військові вдарили по селищу Козача Лопань Харківського району. Загарбники вбили цивільного
Про це повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.
"Сьогодні близько 8:00 російські окупанти завдали чергового удару по Козачій Лопані, вбивши 52-річного місцевого мешканця, який вийшов з будинку у двір погодувати свого собаку. Щиро співчуваю рідним і близьким загиблого", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджений газогін, який намагаються відновити фахівці.
Нагадаємо, 13 січня окупаційні війська РФ атакували ударним безпілотником місто Чугуїв на Харківщині. Внаслідок вибуху "шахеда" пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, постраждала однорічна дитина.
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