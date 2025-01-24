На Хмельниччині чоловіка засудили за зґвалтування 9-річної доньки
Суд визнав винним жителя міста Ізяслав Шепетівського району у зґвалтуванні дитини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
У січні 2023 року чоловік зґвалтував свою 9-річну доньку, користуючись відсутністю дружини та тим, що дитина через свій вік не могла чинити опору.
Про цей факт правоохоронцям стало відомо від матері дівчинки.
Свою вину у вчиненні злочину засуджений не визнав. На вирок суду він очікував під вартою.
Суд призначив зловмиснику 13 років тюрми.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті засудили чоловіка, який впродовж семи років ґвалтував своїх доньок.
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