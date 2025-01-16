На Полтавщині оскаржили покарання чоловіку за зґвалтування 13-річної дівчинки
Прокурори оскаржили вирок жителю Кременчуцького району, якого обвинувачували у зґвалтуванні 13-річної дитини
Про це повідомляє прокуратури прокуратури, передає RegioNews.
Злочин був скоєний у квітні 2023 року. Перебуваючи в гостях у знайомих, чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. Дитина поскаржилася матері та вітчиму, які повідомили про злочин правоохоронцям.
Суд визнав чоловіка винним і призначив 5 років тюрми, але звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на 2,5 роки. Позиція прокурорів полягала у засудженні особи до реальної міри покарання.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті засудили чоловіка, який впродовж семи років ґвалтував своїх доньок.
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