На Полтавщині оскаржили покарання чоловіку за зґвалтування 13-річної дівчинки

фото: pixabay

Про це повідомляє прокуратури прокуратури, передає RegioNews.

Злочин був скоєний у квітні 2023 року. Перебуваючи в гостях у знайомих, чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. Дитина поскаржилася матері та вітчиму, які повідомили про злочин правоохоронцям.

Суд визнав чоловіка винним і призначив 5 років тюрми, але звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на 2,5 роки. Позиція прокурорів полягала у засудженні особи до реальної міри покарання.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті засудили чоловіка, який впродовж семи років ґвалтував своїх доньок.