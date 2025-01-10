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10 січня 2025, 21:35

Ґвалтував та розбещував неповнолітніх дівчат: відомого фотографа з Києва кинули за ґрати

10 січня 2025, 21:35
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фото: lichnosti.net
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Столичний суд визнав відомого фотографа з Києва Олександра Ктиторчука винним у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру. Він проведе за ґратами майже 13 років

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці не називають імені злочинця. Як пише Українська правда, йдеться саме про відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука.

"Прокурори в суді довели, що чоловік упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію", – йдеться в повідомленні.

Його засудили до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Зловмиснику заборонили обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

Зазначається, що в суді Ктиторчук визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили чоловіка, який впродовж семи років ґвалтував своїх доньок.

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