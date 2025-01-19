Житель Харківщини багато років ґвалтував свою неповнолітню доньку: йому загрожує довічне

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На Харківщині 37-річний мешканець Лозівського району протягом восьми років ґвалтував свою неповнолітню прийомну доньку. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт.

За даними слідства, зловмисник із 2016 року ґвалтував свою прийомну доньку. На момент початку вчинення злочину дівчинці було сім років. Чоловік ґвалтував дитину, коли залишався з донькою наодинці. Після він наказував дівчинці нікому не розповідати про вчинені ним злочини.

"Протиправні дії ґвалтівник чинив до серпня 2024 року, поки правоохоронці не викрили його", – йдеться в повідомленні.

На суд ґвалтівник очікує під вартою. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті засудили чоловіка, який впродовж семи років ґвалтував своїх доньок.