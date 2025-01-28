Враг ударил из РСЗО по Купянску: ранен мужчина
Купянск продолжает страдать от российских обстрелов. В результате очередной атаки врага по городу сегодня, 28 января, пострадал гражданский мужчина.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Обстрел произошел около 16:30.
Пострадавший – 66-летний местный мужчина. Его госпитализированы в медицинское учреждение.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате обстрела пострадали женщина 62 лет и мужчина 66 лет. Обоих госпитализировали медики. Также сообщалось, что острую реакцию и стресс получили 59-летняя и 9-летняя девочка.
На Запорожье в результате обстрела ранена женщина: россияне ударили "Градами"Все новости »
28 января 2025, 18:15В Харьковской области задержали женщину, которая добровольно сотрудничала с оккупантами
28 января 2025, 17:38В Сумской области в результате обстрела временно прекращено газоснабжение
28 января 2025, 15:51
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Стали известны подробности стрельбы в центре Киева
28 января 2025, 19:25У врача Сумской МСЭК, разоблаченной во взяточничестве, нашли незадекларированную квартиру в Италии
28 января 2025, 19:06Идеи интересных подарков внукам, у которых все есть
28 января 2025, 18:58На Волыни больше суток тушили пожар в национальном парке
28 января 2025, 18:48Фейковая криптовалюта: в Киеве будут судить мошенников, которые обманули инвесторов на полмиллиона
28 января 2025, 18:27На Запорожье в результате обстрела ранена женщина: россияне ударили "Градами"
28 января 2025, 18:15Между Китаем и США: как Украина повлияет на успехи Трампа в большой геополитической игре
28 января 2025, 18:14В центре Киева мужчина устроил стрельбу в кафе: его разыскивает полиция
28 января 2025, 18:06СБУ задержала 8 агентов РФ: планировали диверсии в нескольких областях
28 января 2025, 17:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все блоги »