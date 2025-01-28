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28 січня 2025, 16:38

На Харківщині затримали жінку, яка добровільно співпрацювала з окупантами

28 січня 2025, 16:38
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Фото: Нацполіція
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Жінка за власною волею погодилась працювати на окупаційну "адміністрацію"

Про це повідомляє Поліція Харківської області, інформує RegioNews.

З'ясувалося, що під час окупації села Петропілля Купʼянського району жінка добровільно погодилася обійняти посаду виконуючої обов’язки завідуючої бібліотеки Петропільского сільського клубу при так званій тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району.

Зрадниця займалась видачею літератури, яка знаходилась на балансі місцевої біблітеки.

"Дізнавач Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 35-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області затримали агента РФ, який завербував підлітка для шпигунства. Неповнолітнього хлопця він долучив до стеження за українськими блокпостами, а зокрема - до збору локацій комплексів ППО, мобільних груп тощо. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Також повідомлялося, що на Рівненщині затримали російських агентів, які підірвали колію під час руху військового ешелону. Вони намагалися втекти, проте правоохоронці встигли їх піймати. Виявилося, що двох місцевих жителів завербували росіяни через соцмережі.

Харківська область поліція агент рф
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