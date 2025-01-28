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Про це повідомляє Поліція Харківської області, інформує RegioNews.

З'ясувалося, що під час окупації села Петропілля Купʼянського району жінка добровільно погодилася обійняти посаду виконуючої обов’язки завідуючої бібліотеки Петропільского сільського клубу при так званій тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району.

Зрадниця займалась видачею літератури, яка знаходилась на балансі місцевої біблітеки.

"Дізнавач Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 35-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

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