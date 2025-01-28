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28 січня 2025, 07:41

Нічна атака "Шахедів" по Харківській області: пошкоджені будинки, є постраждалі

28 січня 2025, 07:41
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ілюстративне фото: Pacific Press
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Росіяни цієї ночі атакували безпілотниками Харків та область. Зафіксовано руйнування й пошкодження об'єктів інфраструктури та житла, є постраждалі

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Так, близько 00:35 внаслідок удару БПЛА типу "Шахед" в Новобаварському районі Харкова пошкоджена газова труба та пʼять авто. Виникла пожежа.

Інформація про постраждалих не надходила. Дві людини отримали гості реакції на стрес - 59-річна жінка та 9-річна дівчина.

У Роганській тергромаді Харківського району о 04:13 унаслідок падіння БпЛА зруйновано приватний будинок та гараж. Окрім того, пошкоджено чотири приватні будинки, розташовані поруч.

За даними Синєгубова, постраждали двоє людей: жінка 62 років і чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи.

Також у Чугуївському районі в селі Шестакове внаслідок влучання в землю БпЛА "Герань-2" горів зруйнований приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 27 січня здійснили чергову дронову атаку по території України. Загалом було зафіксовано запуск 104 безпілотників.

Також повідомлялося, що у Дніпрі російський безпілотник влучив у дах багатоповерхівки, спалахнула пожежа.

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