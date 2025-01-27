Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська прокуратура, інформує RegioNews.

Комінтернівський районний суд Харкова визнав винним росіянина, який шпигував в Україні. Сам він свою провину визнав. Відомо, що під час обшуку після затримання в нього знайшли російський паспорт, саморобний вибуховий пристрій, техніку та гроші.

"Будучи завербованим російськими спецслужбами, він налагодив контакт з особою, яка, на його думку, мала доступ до держтаємниці, щоб зібрати таємні відомості. Ці дані були необхідні ворогу для завдання ударів по місцях зберігання документації з метою її знищення та, як наслідок, протидії відновленню критично важливої інфраструктури, яка вже постраждала від обстрілів з боку держави-агресора", - повідомили в прокуратурі.

Шпигуна засудили до 10 років ув'язнення. Крім того, конфіскували його автомобіль, а також гроші - 6 600 доларів США та понад 120 тисяч російських рублів. Ці кошти перерахують на спеціальний рахунок на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали російських агентів, які наводили удари по українських військових. Зрадниками виявилися 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії. За вказівками росіян вони об'їжджали місцевість та фіксували позиції української артилерії.

Також повідомлялося, що до 15 років ув'язнення засудили працівника ТЕС, який коригував ракетні удари по Дніпру. Відомо, що він "зливав" окупантам дані про розташування енергогенеруючих підприємств. Після "прильотів" він фіксував наслідки та коригував повторні обстріли.