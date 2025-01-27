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27 січня 2025, 14:47

Назвали імена генералів РФ, які вчиняли злочини проти Харківщини: один з них - родом з області

27 січня 2025, 14:47
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Фото: прокуратура
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На Харківщині розслідують справи щодо воєнних злочинів росіян, дії ворога можна називати екоцидом

Про це повідомляє видання "Думка", інформує RegioNews.

Заступник керівника Харківської обласної прокуратури Олександр Сузий розповів про екоцид, в якому звинуватять російських генералів. Зазначається, що до суду передали кримінальне провадження щодо численних обстрілів фізико-технічного інституту. Також назвали імена російських генералів, яких звинувачують. Один з них є уродженцем Харківщини.

За словами прокурора, наразі на Харківщині розпочаті три кримінальних провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України "Екоцид". Крім обстрілів фізико-технічного інституту, це також обстріл Оскільського гідровузла та обстріл аміакопроводу, що проходить через Харківську область.

"Аміакопровод обстріляний російськими військовослужбовцями в Куп'янському районі, був витік аміаку. Вказані дії кваліфіковані за ст. 441 (екоцид) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)", - зазначив прокурор.

За результатами розслідування заочно пред'явили підозри п'ятьом російським військовим:

  • генерал-полковник Журавльов О.О., на момент скоєння злочину командувач Західного військового округу;
  • генерал-майор Маковецький О.В., на момент скоєння злочину командувач 6-ї армії Військово-повітряних Сил Протиповітряної оборони рф;
  • генерал-лейтенант Єршов В.М., на момент скоєння злочину командувач 6-ї загальновійськової армії;
  • полковник Пілюков П.Г., на момент скоєння злочину командувач 45-ї артилерійської бригади великої потужності;
  • полковник Геращенко Є.Ю., на момент скоєння злочину командувач 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

Слід звернути увагу, що один з підозрюваних (Олег Маковецький) родом із міста Чугуїв, що на Харківщині.

Нагадаємо, що днями після шторму в рекреаційній зоні "Катранка" біля Дунайського біосферного заповідника і "Тузлівського лиману" на Одещині з'явилися плями мазуту. Припускають, що це мазут, який вилився після аварії російських танкерів у Керченській протоці. Доктор біологічних наук Іван Русєв заявив, що після смерті десятків тисяч дельфінів через російське вторгнення це стане додатком до поступової загибелі життя в Чорному морі.

При цьому російські окупанти все ще перебувають на території Запорізької АЕС, що також несе загрозу. 6 січня повідомлялося, що за межами периметра АЕС пролунали два гучні вибухи. За повідомленнями МАГАТЕ, постраждалих не було.

Харківська область прокуратура екологія війна окупанти
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