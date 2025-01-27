Назвали імена генералів РФ, які вчиняли злочини проти Харківщини: один з них - родом з області
На Харківщині розслідують справи щодо воєнних злочинів росіян, дії ворога можна називати екоцидом
Про це повідомляє видання "Думка", інформує RegioNews.
Заступник керівника Харківської обласної прокуратури Олександр Сузий розповів про екоцид, в якому звинуватять російських генералів. Зазначається, що до суду передали кримінальне провадження щодо численних обстрілів фізико-технічного інституту. Також назвали імена російських генералів, яких звинувачують. Один з них є уродженцем Харківщини.
За словами прокурора, наразі на Харківщині розпочаті три кримінальних провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України "Екоцид". Крім обстрілів фізико-технічного інституту, це також обстріл Оскільського гідровузла та обстріл аміакопроводу, що проходить через Харківську область.
"Аміакопровод обстріляний російськими військовослужбовцями в Куп'янському районі, був витік аміаку. Вказані дії кваліфіковані за ст. 441 (екоцид) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)", - зазначив прокурор.
За результатами розслідування заочно пред'явили підозри п'ятьом російським військовим:
- генерал-полковник Журавльов О.О., на момент скоєння злочину командувач Західного військового округу;
- генерал-майор Маковецький О.В., на момент скоєння злочину командувач 6-ї армії Військово-повітряних Сил Протиповітряної оборони рф;
- генерал-лейтенант Єршов В.М., на момент скоєння злочину командувач 6-ї загальновійськової армії;
- полковник Пілюков П.Г., на момент скоєння злочину командувач 45-ї артилерійської бригади великої потужності;
- полковник Геращенко Є.Ю., на момент скоєння злочину командувач 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.
Слід звернути увагу, що один з підозрюваних (Олег Маковецький) родом із міста Чугуїв, що на Харківщині.
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