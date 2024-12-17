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17 грудня 2024, 00:35

Працівника ТЕС, який коригував ракетні удари по Дніпру, засудили на 15 років

17 грудня 2024, 00:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Суд виніс вирок 47-річному жителю Дніпра, який працював на російську воєнну розвідку. Зрадник передавав ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та допомагав коригувати повторні обстріли по місту. Тепер він проведе за ґратами 15 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала ворожого агента в січні 2023 року під час масштабної операції, в рамках якої було ліквідовано мережу російських шпигунів, що діяла у Дніпрі. Тоді правоохоронці затримали вісьмох осіб, які співпрацювали з окупантами.

За матеріалами СБУ, засуджений працював на місцевій ТЕС і "зливав" росіянам дані про розташування енергогенеруючих підприємств.

"Після повітряних атак окупантів зрадник прибував на місця ворожих "прильотів", фіксував їх наслідки та коригував повторні обстріли", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, агент шпигував за позиціями української ППО, яка забезпечує захист регіону, та передавав відповідні дані через резидента. Встановлено, що останній — колишній мешканець Дніпра, який ще у 2014 році переїхав до РФ та почав працювати на ГРУ.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала окупантам готувати новий повітряний удар по Чернігівщині. Їй загрожує довічне ув'язнення.

суд СБУ Дніпро агентурна мережа в'язниця вирок агент рф
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