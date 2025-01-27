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27 січня 2025, 15:14

Окупанти знову вдарили по Харківщині, поранено жінку

27 січня 2025, 15:14
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фото: freepik.com
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Війська Росія у понеділок, 27 січня обстріляли Кіндрашівку Куп'янського району, що на Харківщині

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Окупанти вдарили по селу Кіндрашівка Куп‘янського району. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 61-річна жінка. Її стан - середньої тяжкості, госпіталізована", - зазначив він.

Деталі з’ясовуються.

Раніше у Куп'янську з-під завалів дістали тіла двох жінок, які загинули внаслідок російських авіаударів у неділю.

Як повідомлялося, у неділю, 26 січня російські окупанти вдарили по Куп’янську сімома авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та електромережі. Після гасіння пожежі рятувальники знайшли поранену 86-річну жінку, її госпіталізували. Через постійні обстріли працівники ДСНС змушені були призупинити гасіння пожеж і розбір завалів.

Нагадаємо, днями російські війська скинули шість авіабомб на лікарню в Херсонській області.

Як відомо, російські загарбники продовжують обстрілювати Донецьку область. Ворог б’є по житлових кварталах.

Куп'янськ обстріл Харківська область Синєгубов Олег Васильович агресія війна Харківська ОВА
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