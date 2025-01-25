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25 січня 2025, 12:21

Ворог продовжує атакувати Донеччину: пошкоджені житлові будинки, є поранений

25 січня 2025, 12:21
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Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. За добу ворог обстріляв кілька громад, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує RegioNews.

Вадим Філашкін розповів деталі щодо ситуації в області станом на ранок суботи, 25 січня. За його словами, у Покровську поранили людину, а також пошкодили житловий будинок та адміністративну будівлю. Зокрема, окупанти обстріляли околиці Костянтинівської і Лиманської громад. У Сіверську внаслідок атаки ворога також пошкоджено близько 16 житлових будинків.

За словами голови ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали 389 людей. Відомо, що серед них - 49 дітей.

Слід зазначити, що 24 січня оголосили про примусову евакуацію з 25 населених пунктів Донеччини. Голова ОВА закликав людей відповідально поставитися до цього, особливо - родинам з дітьми. Адже ворог посилив обстріли Донеччини, через що щодня страждають та гинуть люди.

При цьому вже й жителів Дніпропетровщини попереджають про можливі загрози через просування лінії фронту. За словами керівника Дніпропетровської ОДА Миколи Лукашука, відстань від лінії фронту до межі Дніпропетровської області наразі становить менш ніж 7 кілометрів. Це значить, що окупанти вже можуть завдавати ударів керованими авіабомбами та артилерією. Під загрозою населені пункти, які межують з Донецькою областю.

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