Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує RegioNews.

Вадим Філашкін розповів деталі щодо ситуації в області станом на ранок суботи, 25 січня. За його словами, у Покровську поранили людину, а також пошкодили житловий будинок та адміністративну будівлю. Зокрема, окупанти обстріляли околиці Костянтинівської і Лиманської громад. У Сіверську внаслідок атаки ворога також пошкоджено близько 16 житлових будинків.

За словами голови ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали 389 людей. Відомо, що серед них - 49 дітей.

Слід зазначити, що 24 січня оголосили про примусову евакуацію з 25 населених пунктів Донеччини. Голова ОВА закликав людей відповідально поставитися до цього, особливо - родинам з дітьми. Адже ворог посилив обстріли Донеччини, через що щодня страждають та гинуть люди.

При цьому вже й жителів Дніпропетровщини попереджають про можливі загрози через просування лінії фронту. За словами керівника Дніпропетровської ОДА Миколи Лукашука, відстань від лінії фронту до межі Дніпропетровської області наразі становить менш ніж 7 кілометрів. Це значить, що окупанти вже можуть завдавати ударів керованими авіабомбами та артилерією. Під загрозою населені пункти, які межують з Донецькою областю.