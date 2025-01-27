Оккупанты снова ударили по Харьковщине, ранена женщина
Войска Россия в понедельник, 27 января обстреляла Кондрашовку Купянского района Харьковской области
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews.
"Оккупанты ударили по селу Кондрашовка Купянского района. В результате вражеских обстрелов пострадала 61-летняя женщина. Ее состояние – средней тяжести, госпитализировано", - отметил он.
Детали выясняются.
Ранее в Купянске из-под завалов извлекли тела двух женщин, погибших в результате российских авиаударов в воскресенье.
Как сообщалось, в воскресенье, 26 января российские оккупанты ударили по Купянску семью авиабомбами. В результате атаки повреждены частные дома и электросети. и разбор завалов
Напомним, на днях российские войска сбросили шесть авиабомб на больницу в Херсонской области.
Как известно, российские захватчики продолжают обстреливать Донецкую область . Враг бьет по жилым кварталам.