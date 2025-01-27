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27 січня 2025, 15:04

У Харкові відкрили ще одну підземну школу: за парти сіли 750 дітей

27 січня 2025, 15:04
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фото: t.me/ihor_terekhov
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У Харкові відкрилася перша черга другої підземної школи. Уже зараз тут навчається 750 дітей. А коли добудують другу чергу, в школі навчатиметься майже тисячу учнів

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Розташована друга підземна школа у Новобаварському районі. Навчальний заклад побудовано за найвищими стандартами безпеки завдяки фінансуванню від уряду Тайваню та підтримці міжнародних партнерів. Загальна вартість проєкту 80 млн грн.

"Я часто бував тут, спостерігав за кожним етапом. Ми продумали все до дрібниць: зробили класи просторішими, коридори - ширшими, облаштували інклюзивну та ресурсні кімнати, щоб було зручно і дітям, і вчителям", - зазначив очільник міста.

На сьогодні в Харкові у двох підземних школах і 6 станціях метрополітену навчаються понад 6 тисяч дітей. Це приблизно 8% від загальної кількості учнів.

До кінця весни у Харкові планують збудувати ще три підземні школи. Загалом до кінця року ув місті мають запрацювати сім підземних шкіл.

Нагадаємо, влітку 2024 року в місті Люботин, що на Харківщині відкрили першу підземну школу. Тут можуть одночасно навчатися до 150 учнів.

Як відомо, внаслідок агресивної війни РФ проти України від обстрілів і бомбардувань постраждали 3798 закладів освіти, з них 365 - зруйновані повністю (дані станом на вересень 2024 року).

підземна школа Харків Терехов Ігор Олександрович діти війна
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