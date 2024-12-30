14:43  30 грудня
На Львівщині куля з пневматичної рушниці влучила у голову 4-річної дівчинки
12:45  30 грудня
Водійці Tesla, яка влаштувала п'яну смертельну ДТП у Києві, загрожує 12 років в'язниці
20:27  30 грудня
Зеленський підписав укази про звільнення голів Полтавської та Київської ОВА
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2024, 17:06

Росіяни вбили обстрілом жінку на Харківщині, пошкоджено багатоповерхівку

30 грудня 2024, 17:06
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Російські війська сьогодні, 30 грудня, обстріляли селищу Ківшарівка у Куп'янському районі Харківщини. Загинула мирна мешканка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Обстріл стався близько 14 години. Для атаки ворог використав артилерію.

Загинула 51-річна жінка. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок.

Нагадаємо, раніше у Дворічній на Харківщині росіяни скинули з дрона вибухівку, загинув чоловік.

війна обстріли загиблі Харківська область
Росіяни вночі запустили по Україні понад 40 "шахедів": скільки вдалося збити
30 грудня 2024, 10:12
На Дніпропетровщині троє людей постраждали внаслідок атаки російського дрона
29 грудня 2024, 18:19
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, загинув чоловік
29 грудня 2024, 16:13
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Зеленський підписав укази про звільнення голів Полтавської та Київської ОВА
30 грудня 2024, 20:27
Жителя Житомирщини судитимуть за подвійне вбивство під час святкування його ювілею
30 грудня 2024, 18:12
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
30 грудня 2024, 18:06
Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими
30 грудня 2024, 17:17
Заступнику командира 110 бригади загрожує 15 років в'язниці: подробиці справи від ДБР
30 грудня 2024, 16:43
В Україні остаточно ліквідували МСЕК: Зеленський підписав закон
30 грудня 2024, 16:14
Водій електросамоката, який на смерть збив людину у Києві, отримав умовне покарання
30 грудня 2024, 15:46
На Закарпатті злетів з дороги та перекинувся пасажирський автобус, є постраждалі
30 грудня 2024, 15:01
На Львівщині куля з пневматичної рушниці влучила у голову 4-річної дівчинки
30 грудня 2024, 14:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »