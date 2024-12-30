Россияне убили обстрелом женщину на Харьковщине, повреждена многоэтажка
Российские войска сегодня, 30 декабря, обстреляли поселок Кившаровка в Купянском районе Харьковщины. Погибла мирная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Обстрел произошел около 14 часов. Для атаки враг использовал артиллерию.
Погибла 51-летняя женщина. Также в результате обстрела был поврежден пятиэтажный жилой дом.
Напомним, ранее в Двухлетней Харьковской области россияне сбросили с дрона взрывчатку, погиб мужчина.
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