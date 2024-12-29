У Дворічній на Харківщині росіяни скинули з дрона вибухівку, загинув чоловік
У селищі Дворічна на Харківщині через атаку ворожого дрона загинув цивільний чоловік
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Подія сталася 28 грудня близько 18:00. Чоловік загинув внаслідок скиду боєприпасу з ворожого безпілотника.
Також, як зазначається у повідомленні, у населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі приміщення.
Нагадаємо, 28 грудня російські окупаційні війська атакували селище Білозерка Херсонського району. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше восьмеро місцевих мешканців, серед них — двоє дітей.
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