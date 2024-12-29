На Дніпропетровщині троє людей постраждали внаслідок атаки російського дрона
У Дніпропетровській області унаслідок атаки російських дронів сьогодні, 29 грудня, постраждали три людини
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Атака російського дрона-камікадзе відбулася у Марганецькій громаді на Нікопольщині.
77-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу, госпіталізований у вкрай тяжкому стані. У нього серйозне поранення голови. Лікарі борються за життя.
Також з мінно-вибуховою травмою доправлена до медзакладу й жінка 38 років. Ще один 65-річний чоловік отримав допомогу і перебуватиме під амбулаторним наглядом.
Відомо також, що внаслідок атаки пошкоджені АЗС і дві легкові автівки.
Нагадаємо, раніше у селищі Дворічна на Харківщині через атаку ворожого дрона загинув цивільний чоловік.