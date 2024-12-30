Росіяни вночі запустили по Україні понад 40 "шахедів": скільки вдалося збити

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Росіяни атакували Україну 43-ма ударними дронами в ніч на 30 грудня. Українські військові збили половину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, з 19:00 неділі, 29 грудня, до 09:00 понеділка, 30 грудня, противник атакував 43-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний дрон типу "Шахед" та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під час роботи ППО у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області унаслідок атаки російських дронів постраждали три людини.