Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, загинув чоловік
В селищі Тягинка на Херсонщині російські військові скинули з дрона вибухівку на автомобіль
Про це повідомили в Херсонській облпрокуратурі, передає RegioNews.
Атака відбувалася сьогодні, 29 грудня, близько 12:00. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув чоловік.
В прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людини.
Нагадаємо, раніше у селищі Дворічна на Харківщині через атаку ворожого дрона загинув цивільний чоловік.
У Дворічній на Харківщині росіяни скинули з дрона вибухівку, загинув чоловікВсі новини »
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