Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, загинув чоловік

фото ілюстраційне: Херсонська обласна прокуратура

В селищі Тягинка на Херсонщині російські військові скинули з дрона вибухівку на автомобіль

Про це повідомили в Херсонській облпрокуратурі, передає RegioNews.

Атака відбувалася сьогодні, 29 грудня, близько 12:00. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув чоловік.

В прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людини.

Нагадаємо, раніше у селищі Дворічна на Харківщині через атаку ворожого дрона загинув цивільний чоловік.