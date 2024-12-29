В Харкові сталася аварія з автобусом, шестеро постраждалих
У Харкові водій Suzuki на повороті вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом, шестеро людей постраждали
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.
Аварія сталася 28 грудня близько 20:30 на проспекті Тракторобудівників. 32-річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН.
Через ДТП постраждали шестеро людей: троє - з автомобіля та три пасажири автобуса.
Постраждалі дістали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу.
Нагадаємо, 24 грудня поблизу Львова зіткнулися автомобілі Mitsubishi та Renault. Внаслідок ДТП постраждали четверо людей.
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