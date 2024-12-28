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28 грудня 2024, 15:00

У Києві п'яна водійка Tesla врізалася в бетонний паркан: загинули 2 людини

28 грудня 2024, 15:00
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася сьогодні вночі, 28 грудня, у Солом’янському районі Києва. Пасажири автівки загинули на місці аварії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За матеріалами справи, під час комендантської години водійка електрокара Tesla перевищила швидкість та врізалася в бетонний паркан. Через зіткнення автомобіль перекинувся на дах.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці", — йдеться в повідомленні.

Виявилося, що 41-річна водійка машини перебувала у стані алкогольного сп’яніння — прилад "Драгер" показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали її.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Водійці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині, в селі Колки Сарненського району, п'яний водій позашляховика переїхав велосипедистку. Жінку ушпиталили до лікарні.

Київ Tesla затримання алкоголь слідство смерті трагедія аварія Нацполіція смертельна ДТП
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