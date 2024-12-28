У Києві п'яна водійка Tesla врізалася в бетонний паркан: загинули 2 людини
Смертельна ДТП сталася сьогодні вночі, 28 грудня, у Солом’янському районі Києва. Пасажири автівки загинули на місці аварії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.
За матеріалами справи, під час комендантської години водійка електрокара Tesla перевищила швидкість та врізалася в бетонний паркан. Через зіткнення автомобіль перекинувся на дах.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці", — йдеться в повідомленні.
Виявилося, що 41-річна водійка машини перебувала у стані алкогольного сп’яніння — прилад "Драгер" показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали її.
Слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Водійці загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Рівненщині, в селі Колки Сарненського району, п'яний водій позашляховика переїхав велосипедистку. Жінку ушпиталили до лікарні.