В Харькове произошла авария с автобусом, шестеро пострадавших

фото: полиция

В Харькове водитель Suzuki на повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом, шесть человек пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Авария произошла 28 декабря около 20:30 по проспекту Тракторостроителей. 32-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом МАН.

Из-за ДТП пострадали шесть человек: трое - из автомобиля и три пассажира автобуса.

Пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за помощью.

Напомним, 24 декабря вблизи Львова столкнулись автомобили Mitsubishi и Renault. В результате ДТП пострадали четыре человека.