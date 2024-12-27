05:29  27 грудня
На Одещині засудили "сина Бога", який відмовився від мобілізації
18:45  27 грудня
Стало відомо, хто з українців придбав під час війни Rolls-Royce вартістю понад €600 тисяч
02:23  27 грудня
У Харкові знешкодили російську ракету Х-59, яка не розірвалася
UA | RU
UA | RU
27 грудня 2024, 18:31

У Харкові судили російського шпигуна з паспортом Ізраїлю

27 грудня 2024, 18:31
Читайте также на русском языке
Фото: Pexels
Читайте также
на русском языке

Київський районний суд міста Харкова визнав винним у державній зраді громадянина України, який більше 20 років прожив у Ізраїлі та мав паспорт цієї держави

Відповідний вирок був винесений 23 грудня, передає RegioNews.

Обвинувачуваний народився у Макіївці на Донеччині. Будучи неповнолітнім, ще у 1999 році він зі своїми батьками виїхав з України. Не виходячи з українського громадянства, він отримав паспорт громадянина Ізраїлю.

У серпні 2024 року, перебуваючи у Росії, в республіці Татарстан, обвинувачуваний написав заяву про вступ на службу до російської армії, він прагнув воювати проти України.

Уже 22 серпня чоловік отримав військовий квиток. Від двох представників держави-агресора він отримав завдання збирати і передавати інформацію про місця знаходження Сил оборони та безпеки України, про виробників безпілотних літальних апаратів для ЗСУ.

Також чоловік мав встановлювати контакти з громадянами Великої Британії та Франції, які у складі інтернаціональних легіонів Сил оборони України, щоб схиляти їх до переходу на бік РФ.

7 вересня чоловік на власному авто вʼїхав в Україну через пункт пропуску Краківець на польсько-українському кордоні за паспортом громадянина Ізраїлю. Він поїхав до Харкова, де збирав необхідну ворогу інформацію. А вже 10 вересня зловмисника затримали у Харкові.

У багажнику його машини виявили 50 пістолетних патронів і 12 бланків незаповненого контракту про проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби в ЗСУ на посадах рядового та сержантського складу.

На суді чоловік визнав повністю свою провину. Суд призначив 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві до 15 років позбавлення волі засуджено працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ.

Харків Ізраїль державна зрада агент рф
У Харкові знешкодили російську ракету Х-59, яка не розірвалася
27 грудня 2024, 02:23
Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
25 грудня 2024, 08:31
Дружина "вагнерівця" із Харкова отримала 10 років в'язниці
23 грудня 2024, 13:08
Всі новини »
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
На Київщині горів багатоквартирний будинок: загинули дві людини
27 грудня 2024, 19:10
Стало відомо, хто з українців придбав під час війни Rolls-Royce вартістю понад €600 тисяч
27 грудня 2024, 18:45
Стало відомо, скільки витратила Україна на утримання таборів для полонених росіян
27 грудня 2024, 18:12
На Одещині чоловік влаштував стрілянину з рушниці у кафе, постраждали троє людей
27 грудня 2024, 17:41
Росіяни накрили з артилерії околиці Херсона: постраждали цивільні
27 грудня 2024, 17:31
У Сумах судитимуть правоохоронця, який продавав паролі для перетину блокпостів
27 грудня 2024, 17:17
На Закарпатті зупинили групу ухилянтів, які намагалися переплисти Тису на човні
27 грудня 2024, 17:05
Росіяни вбили 2 і поранили 5 мирних жителів Харківщини
27 грудня 2024, 16:35
Керівник одного з департаментів КМДА отримав фейкову інвалідність, — СБУ
27 грудня 2024, 16:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »