У Харкові судили російського шпигуна з паспортом Ізраїлю
Київський районний суд міста Харкова визнав винним у державній зраді громадянина України, який більше 20 років прожив у Ізраїлі та мав паспорт цієї держави
Відповідний вирок був винесений 23 грудня, передає RegioNews.
Обвинувачуваний народився у Макіївці на Донеччині. Будучи неповнолітнім, ще у 1999 році він зі своїми батьками виїхав з України. Не виходячи з українського громадянства, він отримав паспорт громадянина Ізраїлю.
У серпні 2024 року, перебуваючи у Росії, в республіці Татарстан, обвинувачуваний написав заяву про вступ на службу до російської армії, він прагнув воювати проти України.
Уже 22 серпня чоловік отримав військовий квиток. Від двох представників держави-агресора він отримав завдання — збирати і передавати інформацію про місця знаходження Сил оборони та безпеки України, про виробників безпілотних літальних апаратів для ЗСУ.
Також чоловік мав встановлювати контакти з громадянами Великої Британії та Франції, які у складі інтернаціональних легіонів Сил оборони України, щоб схиляти їх до переходу на бік РФ.
7 вересня чоловік на власному авто вʼїхав в Україну через пункт пропуску Краківець на польсько-українському кордоні за паспортом громадянина Ізраїлю. Він поїхав до Харкова, де збирав необхідну ворогу інформацію. А вже 10 вересня зловмисника затримали у Харкові.
У багажнику його машини виявили 50 пістолетних патронів і 12 бланків незаповненого контракту про проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби в ЗСУ на посадах рядового та сержантського складу.
На суді чоловік визнав повністю свою провину. Суд призначив 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві до 15 років позбавлення волі засуджено працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ.