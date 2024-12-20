21:51  19 грудня
У Вінниці батько одного з учнів ліцею вдарив учителя: за справу взялася поліція
02:24  20 грудня
Двоє прикордонників на Закарпатті під час патрулювання втекли з України
01:30  20 грудня
Історичний бій Усик – Ф'юрі: коли та де дивитися
UA | RU
UA | RU
20 грудня 2024, 10:17

У Миколаєві засудили російського шпигуна, який встановив вебкамери біля порту

20 грудня 2024, 10:17
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві до 15 років позбавлення волі засуджено працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ

Про це повідомляє Управління СБУ у Миколаївській області, передає RegioNews.

За даними спецслужби, встановлені фігурантом вебкамери мали в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу російській розвідці.

У результаті спецоперації в лютому цього року СБУ своєчасно виявила і деактивувала приховані камери, а зловмисника затримали.

Також зазначається, що додатковим завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

Обвинувачуваний - електрик місцевої припортової компанії ще у 2023 році. Після вербування агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат в популярному месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Нагадаємо, раніше у Харкові знешкодили російських агентів, які готували схрони для ворожих ДРГ.

СБУ порт Миколаїв агент рф
Спецслужби запобігли вбивству свідка у справі про $1 млн хабара полковнику СБУ
19 грудня 2024, 14:45
В Одесі оголосили підозру настоятелю храма УПЦ МП, який вихваляв Путіна та героїзував окупантів
18 грудня 2024, 15:05
У Миколаєві перебої з теплопостачанням через аварію у мережі ТЕЦ
18 грудня 2024, 12:23
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Суд на Запоріжжі виніс вирок ексвикладачу, який очолив штаб "Юнармії" в окупації
20 грудня 2024, 10:40
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, відомо про одного загиблого
20 грудня 2024, 09:51
В Україні низка держреєстрів припинили роботу через кібератаку
20 грудня 2024, 09:33
Російські ДРГ намагалися прорватися до Херсона
20 грудня 2024, 09:06
Стали відомі подробиці ранкового удару по Києву — ворог застосував два типи ракет
20 грудня 2024, 08:46
У КМВА показали наслідки ракетної атаки по Києву
20 грудня 2024, 08:31
На Київщині внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа
20 грудня 2024, 08:04
Росія вдарила балістикою по Києву: інформація про наслідки
20 грудня 2024, 07:48
На Буковині у чоловіка виявили у багажнику 150 ялинок, йому загрожує в'язниця
20 грудня 2024, 07:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »