У Миколаєві засудили російського шпигуна, який встановив вебкамери біля порту

фото: СБУ

У Миколаєві до 15 років позбавлення волі засуджено працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ

Про це повідомляє Управління СБУ у Миколаївській області, передає RegioNews.

За даними спецслужби, встановлені фігурантом вебкамери мали в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу російській розвідці.

У результаті спецоперації в лютому цього року СБУ своєчасно виявила і деактивувала приховані камери, а зловмисника затримали.

Також зазначається, що додатковим завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

Обвинувачуваний - електрик місцевої припортової компанії ще у 2023 році. Після вербування агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат в популярному месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Нагадаємо, раніше у Харкові знешкодили російських агентів, які готували схрони для ворожих ДРГ.