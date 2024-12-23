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23 грудня 2024, 13:08

Дружина "вагнерівця" із Харкова отримала 10 років в'язниці

23 грудня 2024, 13:08
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фото: pixabay.com
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Суд у Харкові визнав місцеву жительку винною у незаконному поширенні інформації про місцезнаходження Збройних сил України. Інформацію про українських військових жінка "зливала" своєю цивільному чоловікові, який на окупованих територіях вступив на службу у російську ПВК "Вагнер"

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на відповідний вирок Дзержинського райсуду Харкова, передає RegioNews.

Фігурантка, Катерина Кушнарьова, перебувала в офіційно не зареєстрованих шлюбних стосунках із харківʼянином Володимиром Клочком, який воював на боціц російських військ. Відповідно до матеріалів суду, чоловік виїхав на не підконтрольну Україні територію Донеччини не пізніше 2017 року.

Також відомо, що чоловік після початку повномасштабної війни у складі окупаційних військ брав участь у боях за місто Бахмут.

Обвинувачена постійно контактувала зі своїм цивільним чоловіком, а в подальшому, за даними слідства, погодилася повідомляти його про перебування у Харкові військовослужбовців ЗСУ.

Слідчі встановили три випадки, коли фігурантка передавала інформації про розміщення українських військових. Зокрема, один раз вона написала своєму чоловікові про військове авто поблизу зупинки транспорту, іншим разом - про військових у приміщеннях гуртожитків. Також відомо, що у лютому 2023-го вона повідомила про місцезнаходження у Харкові Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

На суді жінка винною себе не визнала і пояснювала, що тільки обговорювала обстановку в місті, оцінюючи безпечність для подальшого проживання.

Жінка розповіла, що перебуває у стосунках зі своїм цивільним чоловіком з 2009 року, у них є спільна дитина. У 2017 році чоловік покинув територію України та поїхав працювати до Москви. Через деякий час він повідомив, що не повернеться в Україну. За його словами, працівники СБУ вручили йому повістку, щоб зʼявитись до суду. Згодом чоловік переїхав у Донецьк.

У 2022 році чоловік пішов на службу в окупаційну армію. Він продовжував спілкування з дружиною. Обвинувачена наполягала в суді, що не отримувала пропозицію надавати інформацію про розташування військових. Також вона зазначає, що у них з чоловіком часто виникали конфлікти через її небажання переїжджати у Росію.

Жінка пояснила, що надсилала Клочку фото військових, оскільки припускала, що "може щось готуватися з української сторони, щоб чоловік підтвердив, що, можливо, з тієї сторони щось теж готується та почнеться". Фото військової автівки жінка нібито надіслала, бо їй здавалося, що за нею стежать.

Вона також запевняла, що нічого не знала про участь чоловіка у військовому формуванні "Вагнер".

Кушнарьову засудили до 10 років увʼязнення. Із червня 2023-го вона перебуває під вартою. Її цивільного чоловіка Володимира Клочка також засудили заочно декількома місяцями раніше за державну до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині засудили пенсіонерку, яка передавала росіянам координати ЗСУ.

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