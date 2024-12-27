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27 декабря 2024, 18:31

В Харькове судили российского шпиона с паспортом Израиля

27 декабря 2024, 18:31
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Фото: Pexels
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Киевский районный суд Харькова признал виновным в государственной измене гражданина Украины, который более 20 лет прожил в Израиле и имел паспорт этого государства

Соответствующий приговор был вынесен 23 декабря, передает RegioNews.

Обвиняемый родился в Макеевке Донецкой области. Будучи несовершеннолетним, еще в 1999 году он со своими родителями уехал из Украины. Не выходя из украинского гражданства он получил паспорт гражданина Израиля.

В августе 2024 года, будучи в России, в республике Татарстан, обвиняемый написал заявление о вступлении на службу в российскую армию, он стремился воевать против Украины.

Уже 22 августа мужчина получил военный билет. От двух представителей государства-агрессора он получил задачу собирать и передавать информацию о местах нахождения Сил обороны и безопасности Украины, о производителях беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

Также мужчина должен был устанавливать контакты с гражданами Великобритании и Франции, находящимися в составе интернациональных легионов Сил обороны Украины, чтобы склонять их к переходу на сторону РФ.

7 сентября мужчина на собственном автомобиле въехал в Украину через пункт пропуска Краковец на польско-украинской границе по паспорту гражданина Израиля. Он отправился в Харьков, где собирал необходимую врагу информацию. А уже 10 сентября злоумышленник был задержан в Харькове.

В багажнике его машины обнаружили 50 пистолетных патронов и 12 бланков незаполненного контракта о прохождении иностранцами и лицами без гражданства военной службы в ВСУ на должностях рядового и сержантского состава.

На суде мужчина признал полностью свою вину. Суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве к 15 годам лишения свободы приговорен работник местной компании, который установил веб-камеры возле Николаевского морского порта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ.

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