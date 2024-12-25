Массированный удар по Харькову: количество пострадавших выросло
По состоянию на эту минуту известно о шести пострадавших в результате массированного удара баллистическими ракетами по Харькову, который россияне совершили утром, 25 декабря.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Он отметил, что ракетная атака продолжалась с 06:00 до 06:29.
Было зафиксировано попадание в трех районах города – Салтовском, Киевском и Немышлянском.
Сейчас известно о шести пострадавших в результате ракетной атаки.
"Возникли несколько пожаров в нежилых зданиях, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских атак", - добавил Синегубов.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска утром 25 декабря нанесли массированный удар баллистическими ракетами по Харькову.
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