Под Волчанском украинские бойцы уничтожили укрытия и зенитную установку россиян

скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

С помощью дронов-камикадзе и минометов защитники нанесли удары по укрытиям российской пехоты на Волчанском направлении.

"Под огонь попали блиндажи, огневые позиции, в частности поражена зенитная установка противника ЗУ-23-2. А в одном из случаев FPV-дрон пограничников догнал оккупанта, пытавшегося убежать от возмездия", – говорится в сообщении.

Напомним, на севере Харьковщины тяжелые ночные бомберы Vampire пограничной бригады "Гарт" уничтожили российских штурмовиков, накапливавшихся в руинах Волчанска для дальнейших наступательных действий.