Под Волчанском украинские бойцы уничтожили укрытия и зенитную установку россиян
Воины подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на севере Харьковщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
С помощью дронов-камикадзе и минометов защитники нанесли удары по укрытиям российской пехоты на Волчанском направлении.
"Под огонь попали блиндажи, огневые позиции, в частности поражена зенитная установка противника ЗУ-23-2. А в одном из случаев FPV-дрон пограничников догнал оккупанта, пытавшегося убежать от возмездия", – говорится в сообщении.
Напомним, на севере Харьковщины тяжелые ночные бомберы Vampire пограничной бригады "Гарт" уничтожили российских штурмовиков, накапливавшихся в руинах Волчанска для дальнейших наступательных действий.
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