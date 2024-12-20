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20 декабря 2024, 19:30

Под Волчанском украинские бойцы уничтожили укрытия и зенитную установку россиян

20 декабря 2024, 19:30
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Воины подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на севере Харьковщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

С помощью дронов-камикадзе и минометов защитники нанесли удары по укрытиям российской пехоты на Волчанском направлении.

"Под огонь попали блиндажи, огневые позиции, в частности поражена зенитная установка противника ЗУ-23-2. А в одном из случаев FPV-дрон пограничников догнал оккупанта, пытавшегося убежать от возмездия", – говорится в сообщении.

Напомним, на севере Харьковщины тяжелые ночные бомберы Vampire пограничной бригады "Гарт" уничтожили российских штурмовиков, накапливавшихся в руинах Волчанска для дальнейших наступательных действий.

РФ война пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Волчанск
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