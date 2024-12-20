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20 грудня 2024, 14:45

Сили оборони показали, як знищили під Куп’янськом російську піхоту, танки, БМП і МТ-ЛБ

20 грудня 2024, 14:45
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фото: ДПСУ
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Підрозділ "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" завдає нищівних ударів по окупантах на Куп’янському напрямку. Серед уражених цілей – бронетехніка та піхота армії РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"В результаті бойової роботи впродовж тижня знищено два танки, БМП-2, три МТ-ЛБ (багатоцільових тягачів легких броньованих), один з яких здетонував на дистанційному підриві, БТР та систему зв’язку окупантів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, захисники спалили польовий склад боєкомплекту, три пункти управління БпЛА та десяток ворожих укриттів і піхоти.

Нагадаємо, на півночі Харківщини важкі нічні бомбери Vampire прикордонної бригади "Гарт" знищили російських штурмовиків, які накопичувались у руїнах Вовчанська для подальших наступальних дій.

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