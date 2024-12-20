Захисники Сумщини показали, як збили російський "шахед"
Вчора, 19 грудня, на Сумщині бійці-прикордонники збили ударний безпілотник типу "Shahed 136" ("Герань-2"), який росіяни запустили під час чергової атаки на Україну
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
По смертоносній ворожій цілі влучили зі стрілецької зброї.
"Зафіксувавши політ баражуючого боєприпасу типу "шахед", захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті влучного попадання ворожий БпЛА було знищено", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями під час чергової атаки на Україну прикордонники приземлили на Сумщині російський ударний БпЛА типу "Shahed 136".
Також повідомлялося, що у небі над Сумською областю захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Гербера".
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