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19 грудня 2024, 02:35

Біля Вовчанська важкі нічні бомбери Vampire знищили російських штурмовиків

19 грудня 2024, 02:35
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фото: ДПСУ
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Підрозділ "Фурія" прикордонної бригади "Гарт" активно знищує російських окупантів на півночі Харківщини. Вночі біля Вовчанська захисники працюють по ворогу важкими ударними бомберами Vampire

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Українські "Вампіри" завдали ударів по групах російських штурмовиків, які накопичувались у руїнах Вовчанська для подальших наступальних дій.

"Скидами з дронів-бомберів успішно уражено місця зосередження живої сили загарбників", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку бійці-прикордонники розбили техніку російської окупаційної армії.

Раніше повідомлялося, що воїни-прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на Харківщині. Для ураження захисники застосовують важкі нічні бомбери "Вампір", які ще називають "Баба Яга".

РФ війна прикордонники окупанти Харківська область БПЛА втрати росіян Вовчанськ бомбер Баба Яга
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