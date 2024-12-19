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Вночі 19 грудня був уражений ще один стратегічний об’єкт росіян – Новошахтинський завод нафтопродуктів, що у Ростовській області РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує RegioNews.

"Сьогодні вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ", – йдеться у повідомленні.

В Генштабі зауважили, що це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Він використовується для забезпечення потреб армії РФ. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік.

"Підтверджується пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5", – підкреслили в Генштабі.

Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 14 грудня в російському Ульяновську підірвали залізницю. Через це постраждала військова логістика окупаційної армії РФ.