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19 грудня 2024, 13:50

На Сумщині охоронці кордону приземлили російського "Гербера"

19 грудня 2024, 13:50
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фото: ДПСУ
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Минулої ночі під час дронової атаки РФ бійці-прикордонники успішно знищили на Сумщині ворожий безпілотний літальний апарат типу "Гербера"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Зафіксувавши політ БПЛА захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого БПЛА був збитий", – йдеться в повідомленні.

"Гербера" є розробкою окупантів, яка активно застосовується у війні проти України. Дрон є дешевшою і спрощеною версією іранського дрона-камікадзе "Shahed 136", відомого в РФ як "Герань-2".

Зазначається, що цей безпілотник може виконувати різноманітні завдання: від розвідки й спостереження до нанесення ударів по цілях і відволікання протиповітряної оборони.

Нагадаємо, днями під час чергової атаки на Україну прикордонники приземлили на Сумщині російський ударний БпЛА типу "Shahed 136".

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