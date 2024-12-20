Силы обороны показали, как уничтожили под Купянском российскую пехоту, танки, БМП и МТ-ЛБ

фото: ГПСУ

Подразделение "Феникс" пограничной бригады "Месть" наносит сокрушительные удары по оккупантам на Купянском направлении. Среди пораженных целей – бронетехника и пехота армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В результате боевой работы в течение недели уничтожены два танка, БМП-2, три МТ-ЛБ (многоцелевых тягачей легких бронированных), один из которых сдетонировал на дистанционном подрыве, БТР и систему связи оккупантов", – говорится в сообщении.

Кроме того, защитники сожгли полевой состав боекомплекта, три пункта управления БпЛА и десяток вражеских укрытий и пехоты.

Напомним, на севере Харьковщины тяжелые ночные бомберы Vampire пограничной бригады "Гарт" уничтожили российских штурмовиков, накапливавшихся в руинах Волчанска для дальнейших наступательных действий.