фото: ДПСУ

Воїни-прикордонники бригади наступу "Форпост" нещадно нищать російську піхоту та техніку окупантів на Вовчанському напрямку. Для ураження ворога захисники застосовують ударні дрони-камікадзе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Після обстрілів двоє орків намагалися сховатися під підбитим БМП. Однак два влучних прильоти fpv-дронів прикордонників і рашистам стало дуже "гаряче". Такий прийом забезпечимо всім, хто прийшов нас захопити!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше захисники Харківщини показали, як знищили піхоту та техніку армії РФ.