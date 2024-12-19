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19 грудня 2024, 11:10

На Харківщині бригада "Форпост" ліквідувала росіян, які ховалися під підбитою БМП

19 грудня 2024, 11:10
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фото: ДПСУ
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Воїни-прикордонники бригади наступу "Форпост" нещадно нищать російську піхоту та техніку окупантів на Вовчанському напрямку. Для ураження ворога захисники застосовують ударні дрони-камікадзе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Після обстрілів двоє орків намагалися сховатися під підбитим БМП. Однак два влучних прильоти fpv-дронів прикордонників і рашистам стало дуже "гаряче". Такий прийом забезпечимо всім, хто прийшов нас захопити!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше захисники Харківщини показали, як знищили піхоту та техніку армії РФ.

війна прикордонники окупанти Харківська область БПЛА втрати росіян Вовчанськ
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