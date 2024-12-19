Обстріл Шевченкового на Харківщині: кількість загиблих зросла до трьох

фото ілюстраційне: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"На жаль, вже троє загиблих у Шевченковому", - зазначив він.

За інформацією голови обласної адміністрації, загинули дві жінки 67 і 65 років та 33-річний чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Куп’янському району 19 грудня загинули двоє людей.

Також внаслідок ворожого обстрілу села Циркуни на Харківщині постраждали чотири людини.