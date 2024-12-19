Обстріл Шевченкового на Харківщині: кількість загиблих зросла до трьох
Внаслідок обстрілу села Шевченкове Куп'янського району Харківщини загинули три людини
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"На жаль, вже троє загиблих у Шевченковому", - зазначив він.
За інформацією голови обласної адміністрації, загинули дві жінки 67 і 65 років та 33-річний чоловік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Куп’янському району 19 грудня загинули двоє людей.
Також внаслідок ворожого обстрілу села Циркуни на Харківщині постраждали чотири людини.
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