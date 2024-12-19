Росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини: є загиблі та поранені
Внаслідок російських ударів по Куп’янському району 19 грудня загинули двоє людей, є поранені.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Зокрема, як повідомив голова обласної адміністрації, внаслідок обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, ще одна жінка та чоловік - отримали поранення.
Внаслідок обстрілу Дворічної також одна жінка отримала поранення, вона госпіталізована до лікарні.
Згодом Синєгубов поінформував, що кількість загиблих зросла до двох. Від ударів росіян загинув цивільний чоловік.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу села Циркуни на Харківщині постраждали чотири людини.
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