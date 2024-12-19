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19 декабря 2024, 17:04

Обстрел Шевченково на Харьковщине: количество погибших возросло до трех

19 декабря 2024, 17:04
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фото иллюстративное: Харьковская ОВА
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В результате обстрела села Шевченково Купянского района Харьковщины погибли три человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews .

"К сожалению, уже трое погибших в Шевченково", - отметил он.

По информации главы областной администрации, погибли две женщины 67 и 65 лет и 33-летний мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских ударов по Купянскому району 19 декабря погибли два человека.

Также в результате вражеского обстрела села Циркуны в Харьковской области пострадали четыре человека.

война обстрелы Синегубов Олег Васильевич Харьковская область
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