Обстрел Шевченково на Харьковщине: количество погибших возросло до трех

фото иллюстративное: Харьковская ОВА

В результате обстрела села Шевченково Купянского района Харьковщины погибли три человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews .

"К сожалению, уже трое погибших в Шевченково", - отметил он.

По информации главы областной администрации, погибли две женщины 67 и 65 лет и 33-летний мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских ударов по Купянскому району 19 декабря погибли два человека.

Также в результате вражеского обстрела села Циркуны в Харьковской области пострадали четыре человека.