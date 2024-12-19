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19 грудня 2024, 08:27

Обстріл села на Харківщині: постраждали чотири людини

19 грудня 2024, 08:27
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок ворожого обстрілу села Циркуни на Харківщині постраждали чотири людини

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Внаслідок ворожого обстрілу Циркунів чотири людини отримали поранення", – зазначив він.

Нагадаємо, за попередніми даними, російські окупанти під час ударів по цьому селу використали артилерію.

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