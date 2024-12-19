Обстріл села на Харківщині: постраждали чотири людини
Внаслідок ворожого обстрілу села Циркуни на Харківщині постраждали чотири людини
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Внаслідок ворожого обстрілу Циркунів чотири людини отримали поранення", – зазначив він.
Нагадаємо, за попередніми даними, російські окупанти під час ударів по цьому селу використали артилерію.
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