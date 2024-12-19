фото: Херсонська ОВА

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

У Білозерці під ворожими вечірніми ударами опинилася житлова забудова. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та господарчі споруди.

"Сьогодні під ударами росіян опинився й Розлив Білозерської громади. Внаслідок одного із "прильотів” понівечено житловий будинок. В оселі – потрощено дах, фасад, вибито шибки та двері", – йдеться у повідомленні.

На щастя, інформація щодо жертв і потерпілих у обстріляних окупантами населених пунктах не надходила.

Нагадаємо, вранці 19 грудня росіяни атакували дроном магазин у селищі Нововоронцовка Бериславського району. Внаслідок удару постраждали шестеро цивільних.