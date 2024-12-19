У Нікополі внаслідок російського обстрілу поранені двоє людей

фото: ДСНС

Російські війська сьогодні, 19 грудня, завдали чергового удару по місту Нікополь на Дніпропетровщині, постраждали люди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, рятувальники допомогли медикам врятувати двох поранених - чоловіка та жінку перенесли з понівеченого будинку до карети "швидкої".

Також у місті пошкоджені підприємства, житлові будинки й транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 18 грудня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.