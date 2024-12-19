У Нікополі внаслідок російського обстрілу поранені двоє людей
Російські війська сьогодні, 19 грудня, завдали чергового удару по місту Нікополь на Дніпропетровщині, постраждали люди
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Зокрема, як зазначається у повідомленні, рятувальники допомогли медикам врятувати двох поранених - чоловіка та жінку перенесли з понівеченого будинку до карети "швидкої".
Також у місті пошкоджені підприємства, житлові будинки й транспортні засоби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 18 грудня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.
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