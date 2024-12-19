Россияне ударили по Купянскому району Харьковщины: есть погибшие и раненые
В результате российских ударов по Купянскому району 19 декабря погибли два человека, есть раненые
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В частности, как сообщил глава областной администрации, в результате обстрела Шевченко одна женщина погибла, еще одна женщина и мужчина - получили ранения.
В результате обстрела Двуречной также одна женщина получила ранения, она госпитализирована в больницу.
Впоследствии Синегубов проинформировал, что количество погибших выросло до двух. От ударов россиян погиб гражданский мужчина.
Напомним, ранее также сообщалось, что в результате вражеского обстрела села Циркуны в Харьковской области пострадали четыре человека.
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