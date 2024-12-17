На Харківщині сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів

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На Харківщині правоохоронці встановлюють обставини автомобільної аварії за участю чотирьох транспортних засобів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківщини.



Аварія сталася 17 грудня вранці між селами Рай-Оленівка та Пісочин Харківського району на трасі "Київ-Харків-Довжанський.

Зіткнулися чотири автомобілі - Renault Duster, Skoda, ВАЗ 2110 та вантажівка.

Внаслідок дорожньої пригоди постраждав 43-річний водій ВАЗ. Він отримав незначні тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині в ДТП загинули дві людини, серед постраждалих – дитина.