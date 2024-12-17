В Харьковской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей

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В Харьковской области правоохранители устанавливают обстоятельства автомобильной аварии с участием четырех транспортных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.



Авария произошла утром 17 декабря между селами Рай-Оленевка и Песочин Харьковского района на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".

Столкнулись четыре автомобиля – Renault Duster, Skoda, ВАЗ 2110 и грузовик.

В результате дорожного происшествия пострадал 43-летний водитель ВАЗ. Он получил незначительные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Напомним, ранее в Николаевской области в ДТП погибли два человека, среди пострадавших - ребенок.